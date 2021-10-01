Субсидия в 10 тыс. грн: кто может рассчитывать на такие деньги

Средний размер субсидий по стране в отопительный сезон составляет - до 2 тыс. грн. Для многодетных семей и детских домов семейного типа может составить до 10 тыс. грн. Фото: pixabay.com

Размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-22 гг для многодетных семей и детских домов семейного типа может составить до 10 тыс. грн.

В целом средний размер субсидий по стране в неотапливаемый сезон составляет 300-350 грн, а в отопительный - до 2 тыс. грн. Но, в зависимости от условий потребления жилищно-коммунальных услуг, состава домохозяйства, уровня тарифов, эта сумма может составлять и 3-5 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на заместителя министра Виталия Музыченко.

"Сегодня назначения субсидий происходит в индивидуальном порядке и зависит от размера дохода членов домохозяйства и размера платы за жилищно-коммунальные услуги, на что влияют тарифы и количество этих услуг. В частности, для многодетных семей, детских домов семейного типа, которые занимают большую жилую площадь, размер субсидий в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит до 10 тысяч гривен", - пояснил Музыченко.

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Он напомнил, что для назначения субсидии в общем случае следует подать только заявление и декларацию о доходах. Документы можно подать лично, обратившись в Центр предоставления административных услуг; в старостат или к уполномоченному лицу в обществе; орган социальной защиты населения в районном центре. Также документы на назначение субсидии можно отправить по почте, распечатав заявление с сайта Министерства социальной политики. Кроме того, есть возможность подачи заявления и декларации через официальный сайт министерства.

Кабинет министров обновил правила назначения субсидий. В частности, отменил норму об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги. Теперь повышенный норматив будет действовать, если в регионе введен красный уровень карантина.