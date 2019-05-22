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среда, 22 мая 2019 13:52

Субсидия: сколько денег получили украинцы с начала года

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Субсидия: сколько денег получили украинцы с начала года
Средний размер назначенной субсидии в январе-апреле составил 409,8 грн. Фото: ru.tsn.ua

В январе-апреле 2019-го украинцам назначили субсидий на 730,7 млн грн. Это на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Так, в сельской местности получили 263,3 млн грн помощи, в местной - 467,4 млн грн, передает Госстат.

В январе-апреле за субсидиями обратились 755,1 тыс. украинских домохозяйств. Это на 3,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

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В сельской местности субсидии назначили 410,7 тыс. семей, в местной - 536,2 тысяч.

Средний размер назначенной субсидии составил 409,8 грн. По сравнению с прошлым годом вырос на 32,3%.

С мая в Украине начали оформлять субсидию на летний - неотапливаемый период. Он продлится до 1 октября. Субсидию автоматически переоформят тем, кто не имеет коммунальных долгов на 1 мая.

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