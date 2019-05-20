Субсидия наличными: как получить помощь на лето

С мая в Украине начали оформлять субсидию на летний - неотапливаемый период. Он продлится до 1 октября.

Субсидию автоматически переоформят тем, кто не имеет коммунальных долгов на 1 мая, пишет Сегодня.

Автоматически субсидию переназначат тем, кто не имеет долгов за коммунальные услуги, предоставленные в феврале-марте. Кроме того, в таких домохозяйствах не изменился состав семьи и уровень доходов. Субсидию будут выплачивать наличными через отделения Ощадбанка и Укрпочты.

Тем домохозяйствам, в которых изменился состав семьи или уровень доходов, также внутренне перемещенным лицам нужно с заявлением обратиться в подразделение Минсоцполитики по месту регистрации. Там по-новому рассчитают размер госпомощи.

Те субсидианты, которые имеют долг более 340 грн, субсидию получат только после обращения в подразделение Минсоцполитики и погашения задолженности. В то же время помощь будут выплачивать безналично на карточку. В таком случае воспользоваться сэкономленными деньгами не получится.