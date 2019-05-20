Субсидия наличными: как получить помощь на лето

С мая в Украине начали оформлять субсидию на летний - неотапливаемый период. Он продлится до 1 октября.
Субсидию автоматически переоформят тем, кто не имеет коммунальных долгов на 1 мая, пишет Сегодня.
Как будут начислять субсидию на лето?
Автоматически субсидию переназначат тем, кто не имеет долгов за коммунальные услуги, предоставленные в феврале-марте. Кроме того, в таких домохозяйствах не изменился состав семьи и уровень доходов. Субсидию будут выплачивать наличными через отделения Ощадбанка и Укрпочты.
Тем домохозяйствам, в которых изменился состав семьи или уровень доходов, также внутренне перемещенным лицам нужно с заявлением обратиться в подразделение Минсоцполитики по месту регистрации. Там по-новому рассчитают размер госпомощи.
Те субсидианты, которые имеют долг более 340 грн, субсидию получат только после обращения в подразделение Минсоцполитики и погашения задолженности. В то же время помощь будут выплачивать безналично на карточку. В таком случае воспользоваться сэкономленными деньгами не получится.
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Как проверяют?
С 1 октября 2019-го все субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг выплачивают только наличными. Поэтому государство усилит проверки доходов получателей. Так, 2018-го Минфин и Минсоцполитики провели верификацию доходов в автоматическом режиме. В результатов субсидиантов стало в 2,3 раза меньше, чем было 2017-го. В прошлом году насчитывали 3 млн получателей субсидий. 2017-го - 7 млн. Государству удалось сэкономить 6 млрд грн, или более 10% выделенных на субсидии средств.
"Негативную роль сыграл политический момент - деньги спешно выдали во время выборов, из-за чего не все субсидианты разобрались, что это за выплаты, и потратили их не по назначению. В итоге, вместо того, чтобы стимулировать экономию потребления энергоресурсов, власть получила около 25% боржникив-субсидиантов", - говорит эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.
С 1 марта 2019-го субсидию выплачивают деньгами. Помощь наличными пенсионерам выплачивает Укрпочта. Другие субсидианты могут получить деньги в отделениях Ощадбанка.
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