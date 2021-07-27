Субсидии сократят: сколько придется платить за коммуналку

 
Ексклюзивы
1/5
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 342
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 891
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2628
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 324
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 549
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1251
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1575
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4338
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 333
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 99
Фото
Все фото
5
11
3
3
7
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
&quot;Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали &quot;- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
&quot;Гемблинг-индустрия как фактор развития&quot;: SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
"Гемблинг-индустрия как фактор развития": SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Видео
Все видео
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 828
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1323
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 603
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1224
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 666
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
Просмотров: 504
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
вторник, 27 июля 2021 10:02

Субсидии сократят: сколько придется платить за коммуналку

  Комментировать

Кабмин планирует на 50% сократить нормы потребления коммунальных услуг при расчете субсидий.

Одинокий пенсионер, который живет в квартире площадью 40 кв. м., получит субсидию на 700 грн меньше.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Норматив на время карантина увеличили на 50%, а теперь его снова хотят поднять
Норматив на время карантина увеличили на 50%, а теперь его снова хотят поднять

"В квартире площадью 40 квадратных метров коммуналка в пределах соцнормативив, действующих сейчас, обойдется в 2233 гривны. Сам субсидиант сможет заплатить 453 гривны. Это рассчитано по формуле определения субсидии исходя из дохода и прожиточного минимума. Такой пенсионер получит 1779,9 гривен субсидии. По новым правилам, которые уменьшат нормативы - получит 1035,8 гривен. Размер выплаты сократятся более чем на 700 гривен", - сообщил эксминистр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL.

Размер скидки считается по формуле: доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. Полученная цифра - тот процент общего дохода семьи, который можно отдавать на коммуналку. Затем считают стоимость коммунальных услуг по нормативу и от полученной цифры отнимают указанную часть дохода.

С уменьшением нормативов значительно сократится размер субсидий. Норматив на время карантина увеличили на 50%, а теперь его снова хотят поднять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миллион семей могут потерять субсидии

"Из-за роста количества бедных украинцев с 41 до 51% во время пандемии снижать нормативы потребления сейчас нельзя", - подытожил Рева

Кабмин обновил правила назначения субсидий. С 19 мая вернули автоматическое переназначение субсидий тем семьям, по которым нет спорных имущественных моментов. Раньше всех субсидиантов обязывали заново подавать документы.

Только 15% домохозяйств нужно будет обновить документы для получения субсидии. Все представленные в мае заявления обработают с учетом обновленных критериев.

Изменения касаются прежде всего имущественного положения семьи. Без права на субсидии останутся имеющие более двух квартир или домов. Также не получат субсидии члены семей, совершивших в течение 12 месяцев перед обращением покупку иностранной валюты единовременно на сумму более 50 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Субсидии сократят: сколько придется платить за коммуналку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Город освободили от фашистов

Самое читаемое
Суркис поднял зарплату юному таланту &quot;Динамо&quot;. Назвали сумму
Суркис поднял зарплату юному таланту "Динамо". Назвали сумму Просмотров: 12888
&quot;Бей меня! Ты ж мужик!&quot;, - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
 4 Просмотров: 8514
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
 Просмотров: 4842
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
3
 Просмотров: 4590
Россияне опозорились в День военно-морского флота
Россияне опозорились в День военно-морского флота 1 Просмотров: 3636
Экономика
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 747
Фонд гарантирования вкладов физических лиц предупредил о компании-двойнике
Фонд гарантирования вкладов физических лиц предупредил о компании-двойнике Просмотров: 189
Сколько денег украинцы готовы выложить за подержанный автомобиль
Сколько денег украинцы готовы выложить за подержанный автомобиль Просмотров: 675
Металлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производства
Металлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производства Просмотров: 270
Стоимость бензина и автогаза выросла - мониторинг цен на АЗС
Стоимость бензина и автогаза выросла - мониторинг цен на АЗС Просмотров: 189
Больше всего комментируют
4
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
3
Институт языкознания заговорил о переводе украинского на латиницу
1
Россияне опозорились в День военно-морского флота
1
Переход был в 100 м: попытка мужчины перебежать дорогу стала роковой
1
Боевики уничтожили штаб одного из батальонов: есть тяжелораненые
Голосов: 26719
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть