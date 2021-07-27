Субсидии сократят: сколько придется платить за коммуналку

Кабмин планирует на 50% сократить нормы потребления коммунальных услуг при расчете субсидий.

Одинокий пенсионер, который живет в квартире площадью 40 кв. м., получит субсидию на 700 грн меньше.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Норматив на время карантина увеличили на 50%, а теперь его снова хотят поднять

"В квартире площадью 40 квадратных метров коммуналка в пределах соцнормативив, действующих сейчас, обойдется в 2233 гривны. Сам субсидиант сможет заплатить 453 гривны. Это рассчитано по формуле определения субсидии исходя из дохода и прожиточного минимума. Такой пенсионер получит 1779,9 гривен субсидии. По новым правилам, которые уменьшат нормативы - получит 1035,8 гривен. Размер выплаты сократятся более чем на 700 гривен", - сообщил эксминистр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL.

Размер скидки считается по формуле: доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. Полученная цифра - тот процент общего дохода семьи, который можно отдавать на коммуналку. Затем считают стоимость коммунальных услуг по нормативу и от полученной цифры отнимают указанную часть дохода.

С уменьшением нормативов значительно сократится размер субсидий. Норматив на время карантина увеличили на 50%, а теперь его снова хотят поднять.

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"Из-за роста количества бедных украинцев с 41 до 51% во время пандемии снижать нормативы потребления сейчас нельзя", - подытожил Рева

Кабмин обновил правила назначения субсидий. С 19 мая вернули автоматическое переназначение субсидий тем семьям, по которым нет спорных имущественных моментов. Раньше всех субсидиантов обязывали заново подавать документы. Только 15% домохозяйств нужно будет обновить документы для получения субсидии. Все представленные в мае заявления обработают с учетом обновленных критериев. Изменения касаются прежде всего имущественного положения семьи. Без права на субсидии останутся имеющие более двух квартир или домов. Также не получат субсидии члены семей, совершивших в течение 12 месяцев перед обращением покупку иностранной валюты единовременно на сумму более 50 тыс. грн.