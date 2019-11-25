Страховая цена газа: в правительстве объяснили, когда заработает тариф

Цены на газ для населения будут зависеть преимущественно от судьбы транзита газа из России в Европу с 1 января 2020 года. Фото: Depositphotos

Решение о введении страховой цены на газ примут в ближайшее время.

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, страховая цена на газ для населения будет ниже, чем цены, которые действовали ранее. Будет стоить в пределах 7000 грн за тысячу кубометров, пишет hromadske.ua.

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"Цены на газ для населения будут зависеть преимущественно от судьбы транзита газа из России в Европу с 1 января 2020 года. Контракт на транзит газа действует до 31 декабря 2019 года, а нового соглашения еще не заключили. Существует риск, что транзит газа прекратится. Поэтому цены для населения могут вырасти", - говорит министр.

В Украине с 1 января 2020 года планируют ввести страховую стоимость газа для населения. Люди за этой ценой смогут покупать газ, если рыночная ощутимо вырастет.