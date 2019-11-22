Как сэкономить на отоплении зимой: в правительстве нашли выход

С 1 января украинцам предложат купить газ по страховой цене 7000 грн за тысячу куб. Фото: Depositphotos

В Украине с 1 января 2020 года планируют ввести страховую стоимость газа для населения. Люди за этой ценой смогут покупать газ, если рыночная ощутимо вырастет.

"С 1 января людям предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года. Тогда газ стоил 8550 гривен за тысячу "кубов". Это так называемый рыночный инструмент под названием "контракты на будущее", - объясняет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, пишет "24 канал".

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По его словам, со следующего года есть риск остаться без транзита российского газа. Тогда цена газа для населения может вырасти в несколько раз.

"Страховая цена составит 7000 гривен за тысячу кубометров с НДС, но без затрат на транспортировку", - отмечает министр.

С мая по октябрь 2019-го цена на газ для населения снижалась. Упала с 5990 грн до 4272,76 грн за тысячу куб. В ноябре выросла до 4899 грн.