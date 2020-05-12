Стоит ли бежать в обменники: аналитик назвал курс доллара на неделю

В течение недели курс доллара продолжит снижаться. Фото: pixabay.com

За прошедшую неделю курс доллара на всех сегментах рынка снизился на 0,3-0,6%. По данным Нацбанка, на 12 мая составляет 26,81 грн.

"После выходного в понедельник, когда рынки были закрыты, торги вторника на межбанке начались с продолжения снижения доллара. В течение ближайшей недели ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться на уровне 26,7 гривны, а наличный доллар в банках - 26,7-27 гривен", - говорит аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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К концу второго квартала 2020-го курс доллара может вырасти до 29,5 грн, прогнозируют аналитики J.P. Morgan. В конце года курс снизится до 29 грн/долл. Правда в первом квартале 2021-го вернется к 29,5 грн/долл.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.