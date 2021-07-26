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понедельник, 26 июля 2021 18:19

Стоимость бензина и автогаза выросла - мониторинг цен на АЗС

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Цены на автогаз ежедневно растут. За минувшие сутки он подорожал на 6 коп и стоит 16,72 грн/л.

Сегодняшняя цена сжиженного газа является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. С начала июля цены выросли на 1,35 грн/л, или на 9%.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  За сутки бензин подорожал на 1 копейку
За сутки бензин подорожал на 1 копейку

Стоимость бензина и дизельного топлива выросла по сравнению с предыдущим торговым днем ​​на 1 коп., Сообщает Консалтинговая группа А-95.

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Бензин А-92 в среднем продают по 28,27 грн/л, бензин А-95 - 30,20 грн/л, дизельное топливо - 28,39 грн/л.

22 июля Минэкономики опубликовало стоимость бензинов и дизельного топлива. Расчеты провел Нафтогаз.

С предельной торговой наценкой стоимость бензина не должна превышать 31,64 грн/л, дизтоплива - 29,25 грн/л.

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.

На период действия карантина установили предельные уровни торговой надбавки к средней цене. На дизельное топливо - не более 7 грн/л, на бензин - не более 5 грн/л.

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