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понедельник, 30 ноября 2020 20:30

Старую одежду переделывают на коврики и сумки
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Стоимость изделия зависит от сложности исполнения и времени, что мастерица потратила на работу. Средняя стоимость дорожки составляет от 300 до 1300 грн
Фото: Юрий Степанец
Стоимость изделия зависит от сложности исполнения и времени, что мастерица потратила на работу. Средняя стоимость дорожки составляет от 300 до 1300 грн
Стоимость изделия зависит от сложности исполнения и времени, что мастерица потратила на работу. Средняя стоимость дорожки составляет от 300 до 1300 грн
Стоимость изделия зависит от сложности исполнения и времени, что мастерица потратила на работу. Средняя стоимость дорожки составляет от 300 до 1300 грн
Стоимость изделия зависит от сложности исполнения и времени, что мастерица потратила на работу. Средняя стоимость дорожки составляет от 300 до 1300 грн

В селе Стена Томашпольского района Винницкой области на старых станках стал переделывать старую одежду на коврики и сумки для ноутбуков. Идею воплотил в жизнь Юрий Степанец. Он более десяти лет интересуется переработкой мусора и его сортировкой.

"Два года назад вместе со студентами Донецкого университета создали станцию глубокой сортировки мусора Ecohope. К нам часто приходили люди и спрашивали: "что делать с одеждой?" На тот момент не знали, что ответить", — говорит Юрий.

Юрий начал изучать, куда можно сдавать одежду, но оказалось, что переработки в Украине нет.

Вместе с организацией "Наше Подолье" мужчина решил переделывать текстиль на другие изделия, которые пригодятся. Активисты собирают остатки отходов из швейных предприятий а также старую одежду, что не потерял цвета, и везут в села Стена. Там местные мастерицы на ткацких станках создают из нитей этого текстиля дорожки и ковры.

"На Подолье довольно традиционным ремеслом было ткачество. Почти в каждом доме ткали коврики такие, как мы сейчас производим", — делится Юрий.

Юрий добавляет, что с момента создания проекта, в селе люди постепенно начали интересоваться ткачеством. Сейчас в организации работает три мастера, которые имеют своих учениц.

Ассортимент вещей, которые изготавливают в селе стена сейчас небольшой. Это коврики, дорожки и чехлы для ноутбуков.

"Производим дорожки от полуметра до бесконечности. По ширине от 30 — 40 см и до 80 см. Все изделия имеют современный вид и дизайн. Коврики очень теплые и практичные, можно спокойно стирать и снова использовать", — делится Юрий.

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Дизайн изделия можно создать самостоятельно. Тем не менее, нужно учитывать то, что на ткацком станке не все идеи можно реализовать.

Стоимость изделия зависит от сложности исполнения и времени, что мастерица потратила на работу. Средняя стоимость дорожки составляет от 300 до 1300 грн, а чехла для ноутбука 250 — 400 грн. Чтобы изготовить дорожку среднего размера нужен день-два. Изделия продают через соцсети.

"В планах было показывать изделия на ярмарках, но карантин помешал. Было бы лучше, если бы люди могли взять в руки изделия, рассмотреть цвета. Но даже в таких условиях наши изделия попали в эко магазины Киева и Львова", — говорит Юрий.

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