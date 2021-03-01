США хотят создать электронный доллар

В США обсуждают создание электронного доллара. Фото: pixabay

В США обсуждают, стоит ли создать электронный доллар.

Сначала хотят широко обсудить такую ​​инициативу с общественностью, сообщил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

По его словам, доллар является резервной мировой валютой, поэтому США ответственны за то, чтобы сделать такое нововведение правильно.

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Достижения в области электронных финансовых технологий, сетей 5G, смартфонов и электронной коммерции становятся все более заметными. Поэтому в основных экономиках мира существует большее осознание того, что есть тенденция к переходу на цифровые валюты, которые станут важной частью будущей денежной системы.

Китай имеет лидерство в разработке цифрового юаня. Его испытывают во многих городах страны. В то же время Великобритания, Канада и Япония также активно изучают жизнеспособность своих цифровых валют. Несмотря на некоторые опасения рынка, выпуск цифровых валют центральных банков может привести к новому витку конкуренции или соперничества между криптовалютами, создание потенциального цифрового доллара США по-прежнему имеет большое значение.

В январе 2021-го количество новых пользователей криптовалютами стремительно выросло и достигло 106 млн. В течение месяца инвесторов в цифровые валюты стало на 15,7% больше, тогда как в предыдущие 3 месяца темпы роста составляли 0,8-1,3%.