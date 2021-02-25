Количество пользователей криптовалютами перевалило за 100 млн

В течение месяца инвесторов в цифровые валюты стало на 15,7% больше. Фото: unsplash

В январе 2021-го количество новых пользователей криптовалютами стремительно выросло и достигло 106 млн.

Такие данные отчета криптовалютной платежной платформы Crypto.com передает "Минфин".

В течение месяца инвесторов в цифровые валюты стало на 15,7% больше, тогда как в предыдущие три месяца темпы роста составляли 0,8-1,3%.

Среди дополнительных драйверов эксперты называют добавления в PayPal возможности покупки-продажи биткоина и смягчения ограничений по использованию криптовалют.

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По оценкам аналитиков, в январе биткоином владели 71 млн пользователей, Ethereum - 14 млн пользователей. За этот период аудитория выросла на 30,2% и 13,1% соответственно.

Однако исследователи указали на то, что выборка может некорректно учитывать тех пользователей, которые работают через внебиржевые сервисы. В целом аналитики криптоплатформы изучили данные 24 биткоин-бирж.

В начале недели стоимость биткоина резко обвалилась. После достижения исторического максимума на выходных в понедельник 22 февраля его цена опустилась на 6,5% до $53,7 тыс.