Срыв отопительного сезона: назвали города с проблемами

Долги за газ имеют 37 производителей тепла в 30 городах Украины. Фото: Конкурент

Отопительный сезон может сорваться из-за долгов теплопоставщиков за газ.

Если компании не погасят задолженность, Нафтогаз перестанет поставлять им газ, сообщает пресс-служба НАК.

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Долги имеют 37 производителей тепла в 30 городах Украины. Среди них теплопоставщики в Днепре, Киеве, Кривом Роге, Николаеве, Одессе, Полтаве, Харькове, Херсоне и Смеле.

"Для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 454,4 млн грн. По условиям заключенных договоров поставки природного газа, окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019 года, должен быть осуществлен до 25 января", - напомнили в Нафтогазе.

Украина начала виртуальные поставки газа из Польши. Речь идет о взаимозачетах газовых потоков при транзите российского газа через Украину в Польшу.