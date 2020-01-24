Вскоре виртуальный импорт газа станет доступным в Словакии и Венгрии. Фото: Уніан

Украина начала виртуальные поставки газа из Польши. Речь идет о взаимозачетах газовых потоков при транзите российского газа через Украину в Польшу.

"Уже начались поставки газа из Польши путем замещения через газоизмерительную станцию ​​Дроздовичи. Если есть заявка на транзит газа из России в Польшу объемом 9 миллионов кубометров в сутки и в эти же сутки поступает заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 миллиона кубометров, то фактически через Украину транспортируется только 7 миллионов кубометров", - заявил глава Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон в Facebook.

Ранее Украина не могла виртуально импортировать газ, потому что за старым контрактом работу станций на западной границе фактически контролировал Газпром.

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"Документально импорт газа из Польши в Украину включает в себя импорт американского сжиженного газа. Однако фактически американский газ в Украину не попадает, ведь его замещает русский, который на самом деле будет потребляться", - подчеркнул Макогон.

По его словам, вскоре виртуальный импорт газа станет доступным в Словакии и Венгрии.

30 декабря Украина и Россия подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года.