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четверг, 10 февраля 2022 09:22

Средняя температура в Украине может повыситься на 4°C к концу ХХІ века

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Средняя температура в Украине может повыситься на 4°C к концу ХХІ века
Украина может существенно снизить негативные последствия климатических изменений.Фото:unsplash.com

Всемирный банк обнародовал доклад "Украина: повышение устойчивости к климату в сельском и лесном хозяйстве".

Согласно исследованию, если выбросы продолжат расти, средняя температура в Украине может повыситься до более чем 4°C к концу ХХІ века. Это будет сопровождаться более влажной зимой и более сухим летом, а также значительными колебаниями температур в разных регионах страны. В частности, в южной степной области и на востоке Украины может резко усилиться жара и засушливость, что повлияет на многие сферы экономики. Об этом сообщает Укринформ.

К середине столетия изменение климата будет способствовать снижению урожайности основных сельскохозяйственных культур страны, включая ячмень, кукурузу и подсолнечник. Однако урожайность озимой пшеницы на севере и северо-западе Украины к 2050 году может возрасти на 20-40 процентов по сравнению с 2010 годом.

Но Украина может существенно уменьшить негативные последствия климатических изменений, если приложит усилия на трех конкретно определенных направлениях: укрепление институтов, политики и планирования; повышение научного и исследовательского потенциала; содействие переходу к климатически сбалансированному сельскому и лесному хозяйству.

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Предлагается создать на базе Минагрополитики Украины механизм интеграции усилий, связанных с изменением климата. Это необходимо для поддержки эффективной и согласованной климатической политики, а также программ для фермеров.

Также – усилить возможности Укргидрометцентра и Украинского гидрометеорологического института, а также объединить их усилия под эгидой Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Это поможет улучшить качество анализа и управления обширными данными в процессе климатического планирования, считают во Всемирном банке.

Предложения включают, прежде всего, лучшее управление грунтами и водой. В частности, восстановление растительности и лесопосадок, поддержание и восстановление прибрежных территорий, поощрение программ эко- и агротуризма, сохранение биоразнообразия и т.д.

Всемирный банк отметил, что их общий портфель проектов поддерживает улучшение основных государственных услуг, в том числе и тех, которые могут быть использованы для повышения устойчивости к изменениям климата и улучшению жизни. Это касается, в том числе, водоснабжения, канализации, отопления, электроэнергии, энергоэффективности, дорог, социальной защиты, образования и здравоохранения, а также развития частного сектора.

С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году Банк выделил более $14 миллиардов на около 80 проектов и программ.

Будь все веганами, сельскому хозяйству понадобилась бы только четверть земли, которую оно использует сегодня.

Даже диета, при которой люди не будут есть только мясо крупного рогатого скота и овец, сократит использование земли вдвое.

Как может быть использовано это лишнее пространство? Излишки сельскохозяйственных угодий можно использовать для других целей, например ведение лесного хозяйства или восстановление лесов.

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Дата
10
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