Веганский январь закончился. Что будет, если все откажутся от мяса – прогноз The Economist

Отказ от мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц значительно сокращает выброс парниковых газов в атмосферу. Фото: pixabay.com

Veganuary – веганский январь, когда люди переходят на растительную пищу в течение первого месяца года в качестве эксперимента – завершился. К инициативе в этом году в странах Западной Европы присоединились более 2 млн участников. Некоторые, увидев очевидные преимущества для здоровья от такого питания, остаются веганами и дальше.

Но многие меняют питание и по экологическим причинам. Отказ от мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц значительно сокращает выброс парниковых газов в атмосферу. The Economist исследовал влияние питания человека на климатические изменения. Вот о чем идет речь в этом материале.

Чтобы съесть стейк или кусок сыра, нужно долго кормить растениями животных, которые дают мясо и молочные продукты. Вместо того чтобы непосредственно потреблять растения.

Выращивание говядины продуцирует в 31 раз больше выбросов CO₂ на калорию, чем производство сырого тофу, но при этом дает человеку только 5% калорий от количества растений, идущих на производство мяса.

Эта неэффективность означает, что людям нужно выращивать очень много растений, чтобы прокормить весь этот скот.

Несмотря на распространение в мире веганства и популярность таких альтернатив, таких как растительное мясо, количество потребления мяса растет во всем мире. Изменяется ее география и состав. Аппетит Китая к своему любимому мясу – свинине, похоже, достиг своего пика и пошел вниз, а говядина становится все популярнее.

Индия, потребляющая очень мало говядины, пьет больше молока. Африка с ее быстро растущим населением в будущем потребует больше мяса.

Будь все веганами, сельскому хозяйству понадобилась бы только четверть земли, которую оно использует сегодня

Половина всех пригодных для жизни земель используется для сельского хозяйства, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Около 80% всего производства продуктов используется для пастбищ или выращивания сельхозкультур для кормления животных, по словам Джозефа Пура и Томаса Нимечека, авторов исследования глобальных продовольственных систем.

Это исследование дает представление о том, как могла бы выглядеть ситуация с сельхозземлями, если бы рацион людей радикально изменился.

Будь все веганами, сельскому хозяйству понадобилась бы только четверть земли, которую оно использует сегодня.

Даже диета, при которой люди не будут только мясо крупного рогатого скота и овец, сократит использование земли вдвое.

Как может быть использовано это лишнее пространство? Излишки сельскохозяйственных угодий можно использовать для других целей, например ведение лесного хозяйства или восстановление тропических лесов.

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Конечно, прекращение производства мяса изменит ландшафты, образ жизни и отношения с животными и пищей, которые формировались на протяжении тысячелетий, а также связанные с ними сектора экономики, включая туризм.

Но такие риски все же значительно меньше тысячи километров земли, выжженной и распаханной для производства еще большего количества гамбургеров.

Массовый переход на веганство маловероятен, пишет The Economist. Но эти модели предполагают, что чуть больше "веганского духа" не только в январе, а круглый год было бы хорошим вариантом для нашей планеты.

Среди украинцев 11% вегетарианцев (людей, не употребляющих мясо) и 2% веганов (не употребляют никаких продуктов животного происхождения, в том числе молока и яиц). Такие данные приводит Киевский международный институт социологии. Подсчитано, что за один год один веган экономит 1 519 823 л воды, 6607 кг зерна, 1022 кв. м леса, 3322 кг СО 2 и 365 жизней животных по сравнению со средней американской диетой.