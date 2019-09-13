Сравнили зарплаты мужчин и женщин в Украине

Мужчины чаще, чем женщины ищут возможности работать на руководящих должностях. Женщины выбирают работу на уровне начинающего специалиста или менеджера среднего звена.
Преимущественно женскими есть сферы "наука", "бухгалтерия", "медицина". Вместе с тем не все профессии этих сфер высокооплачиваемые, пишет The Point.
В резюме женщины указывают меньшие заработные платы, чем мужчины. Разница составляет 11-25%.
Наибольшая разница в заработных платах на уровне специалистов. Женщины готовы работать за 11,5 тыс. грн. Мужчины хотят получать от 15,4 тыс. грн.
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Зарплату 30,6 тыс. грн ожидают иметь женщины топ-менеджеры. Мужчины согласны работать за 39,9 тыс. грн.
Средняя зарплата в Украине составила 10 971 грн. Наибольшие получают работники в Киеве - 16 249 грн. Меньше всего платят в Херсонской области - в среднем 8547 грн.
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