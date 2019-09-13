Сравнили зарплаты мужчин и женщин в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 207
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен
Просмотров: 279
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3 Просмотров: 702
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 855
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2394
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1197
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2898
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1404
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2097
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2943
Фото
Все фото
16
13
6
4
3
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Видео
Все видео
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4734
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1665
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30924
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
Просмотров: 189
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
понедельник, 16 сентября 2019 21:10

Сравнили зарплаты мужчин и женщин в Украине

  Комментировать

Мужчины чаще, чем женщины ищут возможности работать на руководящих должностях. Женщины выбирают работу на уровне начинающего специалиста или менеджера среднего звена.

Преимущественно женскими есть сферы "наука", "бухгалтерия", "медицина". Вместе с тем не все профессии этих сфер высокооплачиваемые, пишет The Point.

Автор: The Point
  Женщины выбирают работу на уровне начинающего специалиста.
Женщины выбирают работу на уровне начинающего специалиста.

В резюме женщины указывают меньшие заработные платы, чем мужчины. Разница составляет 11-25%.

Наибольшая разница в заработных платах на уровне специалистов. Женщины готовы работать за 11,5 тыс. грн. Мужчины хотят получать от 15,4 тыс. грн.

Автор: The Point
  Наибольшая разница в заработных платах на уровне специалистов.
Наибольшая разница в заработных платах на уровне специалистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как создать миллион рабочих мест

Зарплату 30,6 тыс. грн ожидают иметь женщины топ-менеджеры. Мужчины согласны работать за 39,9 тыс. грн.

Средняя зарплата в Украине составила 10 971 грн. Наибольшие получают работники в Киеве - 16 249 грн. Меньше всего платят в Херсонской области - в среднем 8547 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сравнили зарплаты мужчин и женщин в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
сентября

Начали строить один из самых известных парков в Украине

В Киеве открыли вуз для русификации украинцев

"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе

"Динамо" уничтожило российского чемпиона во втором тайме

Польское правительство взялось за украинцев

Княжеством Русским Украины побыла всего полгода

Самое читаемое
Смешно до слез: показали смешные моменты из дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты из дикой природы
22
 Просмотров: 156568
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 38016
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк Просмотров: 19782
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
6
 1 Просмотров: 16561
&quot;В стриптиз или в порно?&quot; - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
4
 Просмотров: 14293
Экономика
Отменят запрет на вывоз леса-кругляка из Украины
Отменят запрет на вывоз леса-кругляка из Украины Просмотров: 567
Пенсионеры в смартфоне: ввели очередную реформу
Пенсионеры в смартфоне: ввели очередную реформу Просмотров: 621
Кабмин уменьшит расходы на субсидии на миллиарды гривен
Кабмин уменьшит расходы на субсидии на миллиарды гривен Просмотров: 1071
Цены на нефть рекордно подскочили
Цены на нефть рекордно подскочили Просмотров: 630
Нацбанк удивил курсом доллара
Нацбанк удивил курсом доллара Просмотров: 4365
Больше всего комментируют
10
Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию
7
У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
5
Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский
3
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3
Историк объяснил, почему опасно открывать архивы КГБ
Голосов: 21715
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua