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понедельник, 21 декабря 2020 14:36

Сравнили стоимость салата Оливье в Украине и Польше

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Салат Оливье стал традиционным блюдом новогоднего стола. Куда бы судьба ни забросила украинцев, на праздничный стол пытаются приготовить именно его. Gazeta.ua сравнила стоимость килограмма Оливье в Украине и Польше.

Автор: Елена Павлова
  Килограмм салата Оливье обойдется в 110 грн
Килограмм салата Оливье обойдется в 110 грн

В Украине покупали продукты в столичном супермаркете АТБ. В Польше - в краковской Biedronce. Это подобная украинской сеть магазинов.

"Если в Польше хочется скупиться дешевле, надо следить за акциями, привычной вареной колбасы в супермаркете не найдешь. Ее можно заменить ветчиной. Если надо именно колбаса, то я иду в так называемый "русский магазин". Килограмм качественной варенки обойдется в 220-250 гривен. На салат надо 300 граммов, получится соответственно на 66 гривен. Я заменяю курятиной. Это дешевле. Два куска филе обойдутся в 52 гривны. Килограмм картофеля в среднем стоит 8 гривен. Но если взять мытую и упакованную по 3-5 килограммов, можно сэкономить - получится по 6 гривен. Килограмм моркови стоит 12 гривен, десяток яиц - 35-40 гривен, в зависимости от размера. Банка горошка — 24 гривны, пол литра майонеза жирностью 67% - 22, банка маринованных огурцов — 35 гривен", - говорит украинка 37-летняя Оксана Кравченко. Живет в Кракове 3 года.

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Можно также заказать готовый салат из ресторана.

"В Польше есть очень похожий салат из картофеля. Там тот же набор продуктов, только нет колбасы. Продают его в вакуумных упаковках по 70 гривен за 500 грамм. Добавил колбасу и имеешь традиционный оливье. Если самому готовить, то килограмм салата обошелся в 117 гривен", - считает Оксана.

В Украине килограмм картофеля обошелся в 10,49 грн, моркови - 5,95. Десяток яиц стоит 32,7 грн, 550 г вареной колбасы — 49,90. Зеленый горошек продают по акции от 18 до 23 грн. Упаковка майонеза весом 340 г стоит 23,6 грн, банка маринованных огурцов 0,7 л — 32,20.

Автор: gazeta.ua
  Десяток яиц подорожал до 32,7 грн
Десяток яиц подорожал до 32,7 грн

Приготовить килограмм салата обойдется где-то 110 грн.

В 2018 году стоимость новогоднего стола для семьи из 4 человек оценивали в среднем в 1535 грн. в 2019-м - 1620 грн, в 2020 году - 1706 грн.

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