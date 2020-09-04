Сравнили доходы мужчин и женщин: кто зарабатывает больше

В течение прошлого года средняя зарплата женщин выросла с 8473 до 9935 грн. Фото: pixabay.com

Во втором квартале 2020-го женщины в среднем получали 9740 грн. Средняя зарплата мужчин составляла 12 159 грн.

Женщины стали зарабатывать больше. Их зарплата составляет 80,1% от зарплаты мужчин, передает Госстат.

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В первом квартале зарплата женщин составляла 78,7% от доходов мужчин. Последние в среднем получали 12 438 грн. Женщины имели 9785 грн.

В течение прошлого года средняя зарплата женщин выросла с 8473 до 9935 грн. Заработки мужчин изменились с 10 968 до 12 718 грн.

Минимальная заработная плата 1 сентября выросла до 5000 грн. на месяц. Повышение минималки с сентября текущего года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 года до 6000 грн. В течение 2021 года минимальная зарплата должна вырасти до 6500 грн.