Создали черный список на рынке электроэнергии

Аукционный комитет по продаже электроэнергии 13 июля решил создать черный список нарушителей на рынке. Их временно не будут допускать на электронные аукционы на Украинской энергетической бирже.

Автор: Елена Луценко Продавец электроэнергии вправе инициировать внесение в "черный список" покупателя, который нарушил взятые на себя обязательства

"Мы приняли решение, которое ограничит махинации и будет побуждать участников рынка не прибегать к манипуляциям, а действовать по честным правилам. Это решение - до 1 сентября. Оно поможет в ближайшее время стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии", - рассказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Продавец электроэнергии вправе инициировать внесение в черный список покупателя, нарушившего обязательства по двустороннему договору купли-продажи электроэнергии. Для этого продавец должен подать заявление в Украинскую энергетическую биржу. Она организовывает аукционы.

Заявление можно подавать только в случаях:

- покупатель не зарегистрировал в системе управления рынками купленные объемы электроэнергии;

- несвоевременная оплата;

- расторжение договора покупателем в одностороннем порядке.

Такого покупателя не будут допускать к следующим аукционам по продаже электроэнергии в течение шести месяцев.

Если покупатель выполнил обязательства по договору, его могут снова допустить к участию в торгах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тарифы на электроэнергию изменятся с 1 августа - Минэнергетики

До 1 сентября Минэнерго с НКРЕКП и участниками рынка должны разработать изменения для системного решения. Оно должно установить постоянные правила, предотвращающие нерыночное поведение участников рынка электроэнергии.

Антимонопольный комитет Украины начал расследование в отношении участников рынка электроэнергии. Хотят установить, были ли признаки нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Регулятор зафиксировал резкое снижение спроса в течение последних нескольких дней. Произошло резкое уменьшение закупки электроэнергии на рынке на сутки вперед некоторыми участниками рынка вместе с одновременным увеличением объемов закупки на рынке двусторонних договоров.