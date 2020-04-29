Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан

Экономика Украины очень зависит от заробитчан. Если их не пустят за границу, то получим значительное падение ВВП Фото: REUTERS

В соцсетях активно обсуждают запрет правительства во время карантина ехать на заработки. Gazeta.ua спросила экспертов, как это может повлиять на экономику Украины.

Экономист Александр Охрименко:

"Правительство принимает много неправильных решений, которые потом исправляет. Недавно мы видели ситуацию, когда власть закрыла рынки. Но после первого же бунта их пришлось открыть. Теперь не дают заробитчанам поехать. Фактически, правительство сначала создает проблему. А потом, когда уже видит, что возникает социальный конфликт – идет на уступки. Власть не имеет права не выпускать людей за границу. Уже есть прецеденты, когда не выпустили заробитчан, ссылаясь на эпидситуации. Если это власть будет делать после окончания карантина, то будет социальный взрыв. По масштабам он может быть значительно больше, чем Майдан. И в конце заробитчан выпустят на работу", - говорит Александр Охрименко.

Украинцев ничего не сдержит. Даже если придется покупать справки, что они едут за границу к родственникам.

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"Экономика Украины очень зависит от заробитчан. Если их не пустят за границу, то получим значительное падение ВВП, начнется экономический упадок. Любые ограничения для гастарбайтеров приведут к ухудшению экономической ситуации", - добавляет Охрименко.

Президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник:

"Надеюсь, что до конца мая страны Евросоюза откроют границы для украинских трудовых мигрантов. И Украине удастся избежать социального взрыва. Но если и тогда правительство будет делать преграды - это приведет к беспорядкам. Люди едут работать за границу не ради удовольствия, а чтобы прокормить свои семьи. Правительство не имеет права запрещать выезды. Это право прописано в Конституции. Если уже с июня украинцы смогут ехать за границу, то экономика и дальше будет поддерживаться за счет их денег. Скорее всего летом еще будут существовать ограничения на въезд с двухнедельным карантином. Работодатели, которые берут людей сейчас, обеспечивают за свой счет прохождения карантина", - говорит Воскобойник.

Эксперт убежден, как только откроются границы это повлечет еще большую волну трудовой миграции чем была до коронавирус.

"Добавится желание людей уехать из страны навсегда. И найти себе новый дом, где права граждан будут уважать", - отметил эксперт.

Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко:

"Митингов работников, как это сделали фермеры, не будет. У фермеров уже был урожай, который некуда сбывать. Они имеют наемных работников, которых должны были уволить. 13 тысяч заробитчан хочет забрать Финляндия чартерами. Еще непонятно, кто имеет право на ту работу. Есть нюансы связанные с возвращением потом этих людей из-за рубежа. С другой стороны мы понимаем, что заробитчане привозят деньги домой и повышают покупательскую способность в стране. На самом деле запрет на выезд - это не решение Кабмина. Это мнение отдельных министров", - подытожил Дорошенко.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 28 апреля, что Украина получает обращения от других стран в отношении украинских работников. Однако правительство руководствуется соображениями безопасности и здоровья своих граждан. Массовый вывоз украинцев на сезонные работы за границу на данный момент является нелогичным, считает министр.