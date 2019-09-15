Со следующего года вырастет минимальная зарплата

Минимальная зарплата вырастет на 550 грн. Фото: Mind.ua

В 2020 году минимальная заработная плата вырастет на 550 грн.

Она будет составлять 4723 грн, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

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"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 грн. И будет составлять по состоянию на 1 января 2020 4723 грн., Что соответствует показателям роста. И мы считаем, что какое-то большее увеличение этой цифры не соответствовало бы росту производительности. А наша главная задача - экономический рост, в том числе из-за роста производительности", - сказала Маркарова.

На украинском рынке труда в последнее время наблюдается дефицит рабочего персонала. Не хватает слесарей, машинистов, сварщиков, токарей.