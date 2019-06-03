СНБО предупредили об очередных российских санкциях

Россия в агрессивном стиле будет договариваться о транзите газа по территории Украины. Возможно введет новые торговые ограничения. Фото: Уніан

Новому составу Совета национальной безопасности и обороны надо искать способы, как противодействовать будущим торговым ограничениям со стороны России.

"31 декабря истекает срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Очевидно, что "Северный поток-2" к тому моменту не будет построен. Транзит газа по территории Украины придется осуществлять не в объеме 15 миллиардов кубометров, как предполагали руководители Газпрома, а в объеме 70-80 миллиардов", - написал в Facebook глава совета НБУ Богдан Данилишин.

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По его словам, переговоры по объему и ставки за транзит будут вестись российской стороной в обычном агрессивном стиле.

"Кроме возможного военного обострения, нам стоит готовиться к возможным новым эмбарго и ограничений в торговле", - отмечает Данилишин.

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" планируется завершить во второй половине 2020-го. Уложиться в эти сроки удастся, если Дания даст разрешение на строительство на юго-восток от Борнхольма.