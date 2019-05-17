"Северный поток-2": назвали новые сроки запуска российского газопровода

Разрешения на строительство газопровода уже выдали в Швеции, Германии, Финляндии и территории России. Фото: Цензор.НЕТ

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" планируется завершить во второй половине 2020-го.

Уложиться в эти сроки удастся, если Дания даст разрешение на строительство на юго-восток от Борнхольма, передает РБК-Україна.

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На континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Дании планируют построить два параллельных подводные трубопроводы диаметром 48 дюймов для транспортировки около 55 млрд кубометров газа.

Разрешения на строительство газопровода уже выдали в Швеции, Германии, Финляндии и территории России. В этих странах подготовительные работы на суше и на море стартовали в прошлом году. Сейчас ведется прокладка трубопровода в водах Германии, Швеции и Финляндии.

"Северный поток-2" — российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим "Северным потоком" – 55 млрд куб. м газа. "Северный поток-2" проляжет вдоль газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.