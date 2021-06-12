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суббота, 12 июня 2021 22:26

Шмыгаль рассказал о концепции создания Фондового рынка

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Шмыгаль рассказал о концепции создания Фондового рынка
В Украине запускать Фондовый рынок планируют параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы. Фото: Facebook

В Украине запускать Фондовый рынок планируют параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"Фондовый рынок планируется запускать параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы, что будет способствовать его развитию. Также, в рамках концепции создания Фондового рынка планируется развитие товарной биржи, где будет происходить торговля сельскохозяйственной продукцией, энергетическими товарами и тому подобное. Создание вместе с институциональными инвесторами и международными партнерами единого товарного рынка позволит привлечь на него значительно больше иностранных игроков, от чего точно выиграет украинский бизнес и государство", - подчеркнул Шмыгаль.

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Премьер напомнил, что Кабмин, ЕБРР, ACC и USAID заключили Меморандум о создании национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и товарных рынках.

"Это важный шаг для создания Фондового рынка в Украине. Наши граждане получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Повысится уровень прозрачности и качество корпоративного управления. Государство получит увеличение инвестиций - новые рабочие места - экономическое развитие", - добавил Шмыгаль.

На этой неделе полностью завершил выплаты карантинных 8 тыс. грн. Деньги получили предприниматели и работники, которые были вынуждены ограничить работу во время карантина.

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