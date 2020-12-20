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Шмыгаль назвал будущий бюджет сбалансированным и похвастался сотрудничеством с МВФ

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Шмыгаль назвал будущий бюджет сбалансированным и похвастался сотрудничеством с МВФ
Шмыгаль проанализировал бюджет - 2021. Фото: facebook.com/dshmyhal

Все предусмотренные нынешним бюджетом социальные обязательства будут выполнены, написал премьер Денис Шмыгаль в фейсбуке.
"Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств, предусмотренные нынешним бюджетом", - отметил.

Миссия МВФ начнет работу в Украине со следующей недели.

"Для Украины это является подтверждением поддержки МВФ в производстве реформ и позитивным сигналом о выплате очередного транша. А для наших международных финансовых партнеров и банковской среды - маркером стабильности", - подчеркнул Шмыгаль.

На этой неделе правительство также подписал соглашение с ЕБРР на сумму 450 млн евро, которые будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры. В частности, речь идет о капитальном ремонте автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова.

В принятом на этой неделе госбюджете 2021 основное увеличение расходов предусмотрено на медицину (+47 млрд грн) и образование (+23 млрд грн). Также заложено существенное увеличение финансирования безопасности и обороны (+21 млрд грн) и социальной помощи (+19 млрд грн), подчеркнул.

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"Важно, что ставки НДС, НДФЛ, ЕСВ, налога на прибыль предприятий остаются без изменений. В то же время в госбюджете предусмотрен рост заработных плат для медиков, педагогов, военнослужащих", - подчеркнул Шмыгаль.

Добавил, что бюджет является сбалансированным с точки зрения доходов-расходов и реалистичный к исполнению.

Миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине 21-23 декабря 2020 года. Из-за пандемии визит проведут в онлайн-формате

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20
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