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пятница, 18 декабря 2020 23:31

Миссия МВФ возвращается в Украину. Работа начнется еще в 2020 году

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Миссия МВФ возвращается в Украину. Работа начнется еще в 2020 году
МВФ приедет в Украину. Фото: Reuters

Миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине 21-23 декабря 2020 года.

Из-за пандемии визит проведут в онлайн-формате, сообщил на пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Миссия пересмотрит программу stand by, которую согласовали в июне этого года.

"Начало работы миссии МВФ является свидетельством поддержки Украины и позитивным сигналом о выплате следующего транша", - сказал премьер.

Он также поблагодарил президента, Минфин и другие ответственные структуры за "плодотворную работу над выполнением структурных" маяков "и наших международных обязательств".

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Напомним, новый транш Кабмин надеется получить в феврале-марте.

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