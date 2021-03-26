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пятница, 26 марта 2021 10:35

Слишком дорогое топливо: каким АЗС рекомендовали снизить цены

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Слишком дорогое топливо: каким АЗС рекомендовали снизить цены
Цены продолжили расти даже после снижения европейски котировок. Фото: unsplash

Украинским АЗС рекомендовали снизить розничные цены на топливо до отвечающих объективной ситуации на рынке.

Об этом сообщают в Антимонопольном комитете.

Рекомендации получили WOG, OKKO, UKRNAFTA, AMIK, Shell, SOCAR, UPG, БРСМ, AVANTAGE-7, GLUSCO.

"С первой декады марта 2021 года наблюдается повышение розничных цен на топливо. В связи с этим, АМКУ проанализировал ситуацию, чтобы оценить соблюдение участниками рынка законодательства о защите экономической конкуренции", - сообщают в пресс-службе Комитета.

В результате установили, что в январе-марте 2021 года:

- курс доллара США к гривне снизился на 2,8%;

- средние цены крупного опта на бензины марки А-95 выросли на 12,5%;

- средние цены крупного опта на дизельное топливо выросли на 9,4%.

В то же время:

- средние розничные цены на бензины марки А-95 выросли на 12,5%;

- средние розничные цены на дизельное топливо выросли на 12,93%;

- средние розничные цены на СУГ выросли на 21,15%.

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В АМКУ отмечают, что с 12 марта 2021 года европейские котировки на дизельное топливо и высокооктановые бензины начали снижаться. При этом уровень розничных цен на информационных табло стационарных АЗС продолжал расти.

"Поскольку котировки на европейских биржах и уровень закупочных цен являются одними из факторов, влияющих на формирование розничных цен на топливо, их снижение должно обеспечить снижение закупочных цен на нефтепродукты в Украине. А значит является основанием для изменения розничных цен", - добавляют в АМКУ.

За выходные крупные сети автозаправочных станций подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн/л.

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