Сколько в Украине стоит арендовать гектар земли: где цены самые высокие

За последние 3 года практически не изменилась стоимость аренды земель сельскохозяйственного назначения. В среднем по стране арендовать гектар стоит 3,5 тыс. грн.

Сравнительно низкая цена связана с запретом на продажу земель. После открытия рынка земли аренда может подорожать, пишет opendatabot.

Автор: opendatabot.ua В прошлом году самая высокая стоимость аренды земли была в Винницкой области.

Если земли сельскохозяйственного назначения позволят продавать, вырастет конкуренция между покупателем и арендатором земли. Владельцы будут выбирать, выгодно им продать угодья или продолжать сдавать их в аренду.

Автор: opendatabot.ua В среднем по стране арендовать гектар земли стоит 3,5 тыс. грн.

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В прошлом году самая высокая стоимость аренды земли была в Винницкой области - свыше 7 тыс. грн. В Полтавской аренда стоила 6,9 тыс. грн за га, Кировоградской - 6,8 тыс. грн за га. Дешевле всего арендовать землю можно было на Закарпатье и Ровенской области - 1,4 тыс. грн.

28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Документ предусматривает открытие рынка земли с 1 июля 2021 года. Право собственности на земельные участки площадью до 100 га смогут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года купить землю смогут юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут приобрести до 10 тыс. га земли. Согласно закону, вопрос о предоставлении иностранцам права покупать землю будет решаться на референдуме. Государственные и коммунальные земли продавать запрещено.