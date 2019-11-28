Сколько украинцы тратят на коммуналку: шокирующая статистика

Расходы на коммунальные услуги выросли у каждого второго. Фото: Depositphotos

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг по сравнению с октябрем прошлого выросли в 45% опрошенных украинцев.

Еще 35% респондентов утверждают, что на коммуналку тратят столько же как в прошлом году, или меньше, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

В то же время около 14% опрошенных жалуются, что на коммунальные услуги тратят большую часть семейного дохода.

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"Если сравнить результаты этого исследования с опросом КМИС в 2015 году, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем вдвое - с 6% до 14%", - отметили в КМИС.

Доля тех, кто на коммуналку тратит от трети до половины дохода, выросла с 16% до 21%. Стало меньше тех, кому коммунальные услуги обходятся менее 10% от дохода домохозяйства.

С 1 января 2020 года в Украине будет действовать страховая стоимость газа для населения. Люди при этом ценой смогут покупать газ, если рыночная ощутимо вырастет. По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, газ будет стоить дешевле на 7%, чем прошлый отопительный период.