Сколько украинцев работает "в тени"

Больше всего работников без заключенных трудовых договоров обнаружили в Запорожской, Винницкой и Черкасской областях. Фото: pexels.com

После проверок с начала июля в Украине обнаружили 2097 нелегальных работников.

Налоговая служба и Гоструда провели 762 проверки. Больше всего работников без заключенных трудовых договоров обнаружили в Запорожской, Винницкой и Черкасской областях, свидетельствуют данные Минэкономики.

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"С начала кампании неформальные работники были обнаружены у 92% работодателей. Сейчас среднее количество незадекларированных работников составляет 4 человека на одного проверенного работодателя", - объяснила заместитель министра экономики Светлана Глущенко.

ГНС и Гоструда инспекционные проверки бизнеса начали проводить 1 июля 2021 года. Их цель - выявить работодателей, использующих незадекларированную работу. Стимулировать их к переходу к формальным трудовых отношений. Чаще всего заработную плату в "конвертах" платят в сферах сельского хозяйства, строительства и торговли.