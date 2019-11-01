Сколько украинцев проживают в общежитиях

В Украине насчитывают 4118 общежитий.
Приватизировать комнату можно в 2769. Они подпадают под действие закона "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий", сообщили Gazeta.ua в Министерстве развития общин и территорий Украины.
В государственной собственности находится 345 общежитий, где проживает 34 265 человек.
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2170 общежитий в коммунальной собственности. Там проживает 282 143 человека.
Еще 23 921 человек проживает в 254 общежитиях, находящихся в уставном капитале предприятий.
Кабмин одобрил программу передачи общежитий в собственность территориальных общин на следующие два года. Речь идет о жилье, принадлежащее государственным и коммунальным предприятиям. Это позволит провести капитальный ремонт зданий и улучшить условия проживания, объясняют в правительстве.
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