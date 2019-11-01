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понедельник, 04 ноября 2019 21:10

Сколько украинцев проживают в общежитиях

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Сколько украинцев проживают в общежитиях
В государственной собственности находится 345 общежитий. Фото: lviv.samopomich.ua

В Украине насчитывают 4118 общежитий.

Приватизировать комнату можно в 2769. Они подпадают под действие закона "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий", сообщили Gazeta.ua в Министерстве развития общин и территорий Украины.

В государственной собственности находится 345 общежитий, где проживает 34 265 человек.

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2170 общежитий в коммунальной собственности. Там проживает 282 143 человека.

Еще 23 921 человек проживает в 254 общежитиях, находящихся в уставном капитале предприятий.

Кабмин одобрил программу передачи общежитий в собственность территориальных общин на следующие два года. Речь идет о жилье, принадлежащее государственным и коммунальным предприятиям. Это позволит провести капитальный ремонт зданий и улучшить условия проживания, объясняют в правительстве.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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