Сколько стоит утеплить жилье

Окна и двери - главные причины потери тепла в квартире. Фото: pexels

Нужно заранее подготовить жилье, чтобы не мерзнуть зимой и экономить на коммунальных платежах. Прежде всего следует заменить или утеплить окна, проверить эффективность радиаторов и бойлера, утеплить входные двери и пол.

Например, окна можно утеплить с помощью поролоновых полосок, монтажной пены, силиконового герметика и самоклеющихся лент. Тюбик геля герметик в среднем стоит 60-80 грн, монтажная пена - 80-120 грн, прорезиненный уплотнитель - от 60 грн за рулон. За установку одного пластикового окна в среднем мастера берут от 300 грн за квадратный метр. Установка стекла обойдется 450-500 грн, пишет сервис заказа услуг Kabanchik.ua.

Эффективно использовать тепло от радиатора поможет установка теплоотражающего экрана. Его можно сделать из фольги и листа картона. Готовый экран стоит от 90 до 250 грн. Монтаж чугунного радиатора обойдется от 950 грн, алюминиевого - от 760 грн, биметаллического - от 800 до 850 грн. Замена батарей - 450 грн, демонтаж - от 180 до 200 грн, а проверка давлением - 250-300 грн.

Бойлер периодически нужно чистить от накипи. Цены за работу специалистов зависят от объема устройства. Например, почистить бойлер баком от 10 до 100 л обойдется от 450 до 500 грн. 150 до 200 л - 600-650 грн. Замена электронагревателя - от 250 до 300 грн.

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Окна и двери - главные причины потери тепла в квартире. Замена уплотнителя входной двери стоит от 250 до 350 грн, обивка дверей кожвинилом - от 600 грн. Цены на обшивку входной двери зависят от материала и могут колебаться от 500 до 2000 грн. В среднем обшивка дермантином обходится от 550 грн.

Чтобы сократить потери тепла через пол, нужно заложить все щели и отверстия. Для этого подойдет монтажная пена или штукатурка. Также на поверхность пола можно поместить теплоизолирующий материал - пенопласт, полистирол, керамзит или минеральная вата. Еще проще - постелить ковер.

Укладка линолеума или коврового покрытия обойдется от 30 грн за квадратный метр, ламината - от 60-80 грн, а паркетной доски - 70 грн. Утепление пола пенопластом стоит от 60 -70 грн за квадратный метр, минеральной ватой - от 80 грн.

Подорожание газа способствовало переходу на альтернативные виды отопления. Украинцы активно инвестируют в солнечные батареи, устанавливают твердотопливные котлы. Прежде всего это касается владельцев частных домов. Они могут проводить мероприятия по энергоэффективности. Государственные банки выдают льготные кредиты. В частности компенсируют 30 процентов от стоимости замены котла или окон, утепление дома, установки солнечных батарей или теплового насоса.