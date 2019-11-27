Сколько стоит украинская газотранспортная система

Укртрансгазу разрешили продать оператора ГТС за 3,209 млрд грн компании, которая будет руководить магистральными трубопроводами - АО "Магистральные газопроводы Украины". Фото: Главком

Нафтогаз оценил стоимость украинской газотранспортони системы в 3,2 млрд грн.

Компания утвердила рыночную стоимость активов Укртрансгаза, чтобы передать их в уставный капитал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в сумме 3,209 млрд грн без НДС на 1 октября 2019 года, сообщили в АО "Укртрансгаз".

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Укртрансгазу разрешили продать оператора ГТС за 3,209 млрд грн компании, которая будет руководить магистральными трубопроводами - АО "Магистральные газопроводы Украины".

В следующем году Нафтогаз по результатам 2019-го перечислит в общий и специальный фонд госбюджета часть чистой прибыли или дивиденды, начисленные на акции хозяйственных обществ, в уставных капиталах, где есть государственная собственность. Деньги пойдут на пополнение уставного капитала АО "Магистральные газопроводы Украины", чтобы выкупить в Укртрансгаза ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Парламент 31 октября принял во втором чтении и в целом законопроект №2239-1. Он необходим для создания нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). Это позволит отделиться от НАК "Нафтогаз Украины". Также это создаст условия для заключения транзитного контракта с российским "Газпромом" по европейским правилам.