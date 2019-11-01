Эксперт рассказал, для чего ГТС отделили от Нафтогаза

Геннадий Рябцев: Это не отделения ГТС от "Нафтогаза". Это выделение в структуре "Нафтогаза" независимого системного оператора. Фото: radiosvoboda.org

Закон о создании нового оператора позволит выделить в НАК "Нафтогазе" нового независимого оператора, который будет заниматься обеспечением транзита российского газа по украинской территории.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua сказал эксперт по вопросам энергетики Научно-технического центра "Психея" 48-летний Геннадий Рябцев.

"Это не отделения ГТС от" Нафтогаза ". Это выделение в структуре "Нафтогаза" независимого системного оператора. Индепендент Систем Оперейтор. Это структура, которая будет заниматься обеспечением транзита, в частности, российского газа по украинской территории. Возможность подписания соглашений с "Газпромом" о транзите газа. Это не означает подписания автоматическое. Без создания такого оператора невозможно было бы подписать соглашение с "Газпромом". Это требование, которое определено для Украины и ее обязательствами как в смысле соглашения об ассоциации, так и в смысле присоединения к европейскому энергетическому сообществу ".

По его словам, такой шаг вполне формальный.

"Этот шаг будет формальным. Законом Украины предполагалось выбор между двумя вариантами отделения. Мы с коллегами не были сторонниками нынешнего отделения. Мы считали целесообразным полную передачу активов. То есть, это анбандлинг, то есть, разделение функций отдельной компании. А то, что сейчас происходит - это не создание отдельной компании. Это предоставление самостоятельности части компании НАК "Нафтогаз" Украины. Самостоятельности в частности финансовой. Это недостаточно для того, чтобы новый оператор был действительно независимым. Предложены две схемы. Избран ту, где оператор может быть не на 100 процентов независимым ", - добавил Рябцев.

Парламент на вечернем заседании в четверг, 31 октября, принял во втором чтении и в целом законопроект №2239-1. Он необходим для создания нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). Это позволит отделиться от НАК "Нафтогаз Украины". Также это создаст условия для заключения транзитного контракта с российским "Газпромом" по европейским правилам. За соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат.