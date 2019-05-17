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пятница, 17 мая 2019 12:55

Сколько стоит сладкий перец: актуальные цены

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Сколько стоит сладкий перец: актуальные цены
На рынке начали продавать перец из Закарпатья. Пока завозят зеленый. Вскоре появится красный перец. Фото: AgroReview

В Украине начали продавать первый перец с теплиц Закарпатья.

Стоит отечественная продукция в 1,5 раза дешевле, чем импортная. Так, последнюю в начале мая продавали по 100-120 грн/кг. Украинский перец стоит 60-65 грн/кг, передает "Інфо-Шувар".

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Пока на рынке продают отечественный зеленый перец. Вскоре появится красный.

Как правило, цены на перец начинают падать в июле. Так, в прошлом году в течение первых 2 месяцев лета красный перец подешевел с 95 до 23 грн/кг.

В Украине подешевела клубника. С начала мая цены на отечественную ягоду упали втрое. Это связано с конкуренцией с относительно дешевой импортной продукцией. В то же время на оптовых рынках клубники продают вдвое меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Стоит она на 10-15% дороже, чем 2018-го - 35-55 грн/кг. Минимальную цену на клубнику можно будет увидеть в июне.

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