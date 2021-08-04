Сколько стоит самая дешевая однокомнатная квартира

Среди покупателей недвижимости интерес вырос к квартирам в новостройках. Фото: pexels.com

В июле дешевле всего удалось приобрести 1-комнатную квартиру 26 кв м на ул. Семьи Сосниных в Святошинском районе. Жилье стоило $25,5 тыс.

За $50 тыс. купили 3-комнатную квартиру площадью 73 кв м в старом доме на ул. Макеевской в ​​Оболонском районе. $51 тыс. стоила 1-комнатная квартира 35 кв м на ул. Русановская Набережная в Днепровском районе, передает АН "Благовіст".

На ул. Черновола в Шевченковском районе за $100 тыс. приобрели 2-комнатную квартиру площадью 77 кв м. На ул. Сечевых Стрельцов в том же районе купили 3-комнатную квартиру площадью 74 кв м за $102,5 тыс.

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За 2-комнатную квартиру 100 кв м на ул. Набережно-Рыбальской в ​​Подольском районе отдали $135 тыс. На ул. Драгомирова в Печерском районе приобрели 4-комнатную квартиру площадью 174 кв м за $530 тыс.

"Рынок купли-продажи недвижимости Киева активен. Наблюдаем рост количества сделок несколько месяцев подряд. Цены растут и эта тенденция сохранится. Осенью ожидаем еще большую активизацию рынка", - говорит Елена Биберова, директор агенства.

В 2020 году в Украине от строительных махинаций и банкротств застройщиков пострадали 200 тыс. семей, свидетельствуют данные Министерства развития общин и территорий. "Чтобы не потерять деньги, инвесторам перед покупкой недвижимости необходимо обратиться к специалистам - брокерам, юристам. Кроме того, обязательно изучите договор, разрешительную документацию, субъектов, с которыми планируете инвестиции", - советует адвокат Дмитрий Овсий.