Сколько стоит приготовить самый дешевый завтрак

В прошлом году в июне приготовить омлет стоило 23,75 грн. В этом году - 21,3 грн. Фото: Smak.ua

За год приготовить омлет стало дешевле на 10%.

"Омлет - едва ли не единственное блюдо, которое за год подешевело, а не выросло в цене. Его преимущественно готовят на завтрак. Приготовить омлет стало на 2,5 гривен дешевле. В июне прошлого года обходилось 23,75 гривны. В этом году - 21,3 гривна", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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Чтобы приготовить омлет, понадобится 6 куриных яиц, 180 мл молока, 20 г сливочного масла и соль.

"На 30 июня 2018 года необходимое количество молока стоило 4,1 гривны, за год - 4,5 гривны. Однако яйца подешевели за год на 21%. В прошлом году 6 яиц стоило 16 гривен, на конец июня 2019-го - 12,7. Сливочное масло за год добавило 12%", - посчитал эксперт.

Летом подешевеют все овощи борщового набора, фрукты, ягоды. В то же время цены на другие продукты будут понемногу расти.