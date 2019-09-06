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пятница, 06 сентября 2019 14:57

Сколько стоит подержанный автомобиль

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В интернете бывшие в употреблении авто можно приобрести от $1,3 тыс. Цена зависит от пробега машины.

Авто с пробегом менее 100 тыс. км в среднем стоит $9,5 тыс. За машины, которые отъездили 100-300 тыс. км, нужно заплатить $5,6 тис. Авто с пробегом от 300 тыс. км можно купить за $2,8 тыс., передает olx.ua.

Автор: olx.ua
  Чаще всего покупают бывшие в употреблении ВАЗы.
Чаще всего покупают бывшие в употреблении ВАЗы.

Чаще всего покупают бывшие в употреблении ВАЗы. Вдвое реже Volkswagen. Еще меньший спрос был на Opel, Daewoo и Renault.

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Поклонники электрокаров за $53 тыс. могут купить подержанную Tesla. Машина с пробегом более 100 тыс. км будет стоить на $10 тыс. дешевле.

Чаще всего украинцы покупают бывшие в употреблении авто черного и белого цвета со средним пробегом 130 тыс. км. Ищут небитую і некрашеную машину.

По итогам июля 2019-го, объемы продаж электромобилей в мире упали на 14%. Это произошло впервые в истории. Падение зафиксировали в Китае и Северной Америке. В то же время в Европе продажи электромобилей, наоборот, выросли, передает Sanford C.Bernstein.

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