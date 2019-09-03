Продажи электромобилей впервые упали

Падение продаж связывают с плохим материальным обеспечением работников. ФОТО: СТС

По итогам июля 2019-го объемы продаж электромобилей в мире упали на 14%. Это произошло впервые в истории.

Падение зафиксировали в Китае и Северной Америке, в то же время в Европе продажи электромобилей, наоборот, выросли, передает Sanford C.Bernstein.

На сегодняшний день больше всего электромобилей в мире продает американская компания Tesla. Это примерно 20 тыс. единиц. Рядом с ней стоит китайская компания BYD Co. Она продает 16 тыс. электромобилей в год.

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Падение объемов продаж связывают с прекращением выплат субсидий производителям электромобилей в мире.

В Южной Корее магазины Tesla захлестнули толпы. Потенциальные покупатели и любознательные автомобилисты слишком активизировались после запуска продаж Model 3.