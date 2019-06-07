Сколько стоит отдых на самых популярных курортах Украины

Самые популярные курорты для отдыха — Затока, Коблево, Одесса и СкадовскФото:pro.te.ua



В этом году отдых на морских курортах подорожал в среднем на 17-20%. Повышение цены связывают с ростом коммунальных. Об этом Gazeta.ua рассказывает руководитель отдела "Украина и страны СНГ" туроператора "Пан Укрейн" Людмила Прус.

Самыми дорогими остаются курорты в Одессе. Номер на двоих на берегу моря обойдется от 4 до 8 тысяч гривен. В стоимость часто включен завтрак, пользование пляжем и лежаками.

"В этом году бум туристов будет на морских курортах. Карпаты заливает. Через высокую влажность там много комаров и люди отказываются от такого экстрима. Самые популярные курорты-Затока, Коблево, Одесса и Скадовск, чуть меньше Генническ", - говорит Прус.

Украинцы готовы тратить на отдых по 600 гривен с человека в сутки.

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"Становится более популярным отдых, где все включено. Отдыхающие проводят аналогию с Турецкими и Египетскими курортами. Это неправильно. У нас только трехзвездочные отели максимум. Нет ни одного на пять звезд. Поэтому, если сравнивать с их трехзвездочными, то питание у нас нормальное. Есть овощи, блюда, приготовленные на пару, мясо, рыба. Дороже такое питание обойдется в Скадовске. С человека придется выложить тысячу гривен за сутки. Дешевле в Коблево 600 гривен", - объясняет Людмила Прус.

За год открылось много новых баз. Преимущественно это отели с завтраками, но ничего принципиально иного. Сильно расширилась география отдыха. Теперь можно отдохнуть на реках, озерах практически в каждой области. Но там в большинстве кратковременный отдых на день - два.

В Украине могут увеличить срок обязательного ежегодного отпуска с 24 до 28 календарных дней. Это предлагает новый Кодекс законов о труде, который должна утвердить Верховная Рада. Сейчас украинцы отдыхают не менее 35 дней за год - 24 дня отпуска и 11 государственных выходных. Шахтеры, работники химических предприятий и учителя отдыхают больше.