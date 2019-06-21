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пятница, 21 июня 2019 12:25

Сколько стоит отдохнуть в Закарпатье

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Сколько стоит отдохнуть в Закарпатье
По сравнению с прошлым годом цены на отдых в Закарпатье изменились не существенно. Фото: Отдых на западной Украине

В этом году отдых в Закарпатье для семьи обойдется около 10 тыс. грн. По сравнению с прошлым годом цены выросли несущественно.

Так, в туристическом селе Поляна арендовать сельскую усадьбу стоит от 400 грн в сутки, передает Сегодня.

2-спальный номер в гостинице с телевизором и балконом обойдется в 790 грн. Эта сумма включает завтраки. Бесплатно можно пользоваться бассейном. Правда, дополнительно придется оплатить другие развлечения - чаны, катание на квадроциклах и лошадях.

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Туристам готовят форель, которую можно выловить самостоятельно. Такой ужин стоит от 200 грн за человека.

"Семья из 3-х человек за 5 дней и 4 ночи потратит 3-5 тысяч гривен в зависимости от номера. Еще 5 тысяч гривен можно потратить на развлечения, экскурсии, аквапарки", - объясняет менеджер одного из туристических комплексов Эрнест Завадский.

67% украинцев проводят отпуск в Украине, а 33% отправляются за границу. Чаще всего едут отдыхать на побережье Азовского моря и в Одессу. В пятерке лидеров еще Львов, Харьков и оздоровительные центры Закарпатья. Об этом говорится в результатах опроса портала Picodi.com.

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21
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