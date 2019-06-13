Сколько украинцев едут отдыхать за границу - результаты опроса

В среднем украинцы тратят на отпуск 11 тыс. грн на человека. Фото: katyveldhorst / Pixabay

67% украинцев проводят отпуск в Украине, а 33% отправляются за границу.

Чаще всего едут отдыхать на побережье Азовского моря и в Одессу. В пятерке лидеров еще Львов, Харьков и оздоровительные центры Закарпатья. Об этом говорится в результатах опроса портала Picodi.com.

Из зарубежных направлений для отдыха самыми популярными стали Египет, Польша, Турция, Черногория и Греция. Ровно половина путешественников любят отдыхать на пляже, немного больше трети интересуются достопримечательностями, и только 16% выбирают активный отдых.

В среднем отпуск обходится украинцам почти в 11 тыс. грн на человека.

При этом только 12% опрошенных предпочитают не экономить на отпуске. Для этого заранее бронируют гостиницы и покупают билеты, а также ищут путевки со скидкой. Уже в путешествии 21% украинцев ищут бесплатные достопримечательности, 17% выбирают малопопулярные недорогие направления. Также 15% стараются не путешествовать в разгар сезона.

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86% людей самостоятельно занимаются организацией путешествий. Также 4% отметили, что не доверяют турфирмам.

48% украинцев могут себе позволить отдых не больше 7 дней. Лишь 4% выделяют на отпуск более 2 недель подряд. При этом 27% заявили, что могут отдыхать 2 раза в год, а 9% - несколько раз в год.

42,6 млн поездок в страны Евросоюза совершили украинцы с введением безвиза. Такую статистику приводит Государственная пограничная служба.