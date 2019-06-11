Второй год безвиза: сколько украинцев воспользовались

Возросло количество украинцев, которые путешествовали без виз. Фото: Еспресо.TV

42,6 млн поездок в страны Евросоюза совершили украинцы с введением безвиза.

9,2 млн человек пересекли границу с биометрическими паспортами. Почти 3 млн украинцев ехали без виз, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Наибольшее количество наших соотечественников - более 1 миллиона человек пересекли границу с Польшей. Также для украинцев были активными участки границы с Венгрией и Румынией, где пересечение границы по безвизовому режиму составило более 350 тысяч и более 245 тысяч человек соответственно. Около 226 тысяч человек пересекли границу со Словакией", - рассказали в ГПСУ.

1 млн украинцев воспользовались авиационным сообщением. Морским сообщением воспользовалось 500 человек.

Всего за второй год безвиза в 4,2 раза выросло количество украинцев, которые воспользовались им.

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В Госпогранслужбе отмечают, что это свидетельствует о том, что все больше украинцев предпочитают безвизовые поездки, особенно с точки зрения окончания срока действия виз, выданных до 11 июня 2017-го.

Сейчас 157 пунктов пропуска через государственную границу оборудованы средствами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола.

На учебе в Польше находятся 40 тыс. украинских студентов. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время лекции в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.