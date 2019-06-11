Второй год безвиза: сколько украинцев воспользовались

 
Ексклюзивы
1/5
Строительство Мемориала Героям Небесной сотни под угрозой - Игорь Пошивайло
Строительство Мемориала Героям Небесной сотни под угрозой - Игорь Пошивайло
Просмотров: 162
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 297
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2169
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4707
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 387
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1881
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4573
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43491
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 459
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Фото
Все фото
6
9
8
5
8
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Почти 2 тыс. голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве
Почти 2 тыс. голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве
Что носить этим летом, чтобы быть в тренде
Что носить этим летом, чтобы быть в тренде
Под ГПУ устроили митинг
Под ГПУ устроили митинг
Каждый месяц меняем место работы - украинка о жизни на экзотическом острове
Каждый месяц меняем место работы - украинка о жизни на экзотическом острове
Видео
Все видео
В Бердичеве выпал снег
В Бердичеве выпал снег
Показали видео с слоновьих "похорон"
Показали видео с слоновьих "похорон"
Шахтеры вышли на акцию протеста
Шахтеры вышли на акцию протеста
"Чтобы потом совесть не грызла": Притула идет на выборы
"Чтобы потом совесть не грызла": Притула идет на выборы
Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке
Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке
Интервью
1/5
Строительство Мемориала Героям Небесной сотни под угрозой - Игорь Пошивайло
Строительство Мемориала Героям Небесной сотни под угрозой - Игорь Пошивайло
Просмотров: 153
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2790
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4932
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 540
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 657
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
вторник, 11 июня 2019 10:04

Второй год безвиза: сколько украинцев воспользовались

  Комментировать
Второй год безвиза: сколько украинцев воспользовались
Возросло количество украинцев, которые путешествовали без виз. Фото: Еспресо.TV

42,6 млн поездок в страны Евросоюза совершили украинцы с введением безвиза.

9,2 млн человек пересекли границу с биометрическими паспортами. Почти 3 млн украинцев ехали без виз, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Наибольшее количество наших соотечественников - более 1 миллиона человек пересекли границу с Польшей. Также для украинцев были активными участки границы с Венгрией и Румынией, где пересечение границы по безвизовому режиму составило более 350 тысяч и более 245 тысяч человек соответственно. Около 226 тысяч человек пересекли границу со Словакией", - рассказали в ГПСУ.

1 млн украинцев воспользовались авиационным сообщением. Морским сообщением воспользовалось 500 человек.

Всего за второй год безвиза в 4,2 раза выросло количество украинцев, которые воспользовались им.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Есть люди с картой поляка, которые никогда не бывали в Польше" - генконсул

В Госпогранслужбе отмечают, что это свидетельствует о том, что все больше украинцев предпочитают безвизовые поездки, особенно с точки зрения окончания срока действия виз, выданных до 11 июня 2017-го.

Сейчас 157 пунктов пропуска через государственную границу оборудованы средствами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола.

На учебе в Польше находятся 40 тыс. украинских студентов. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время лекции в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Второй год безвиза: сколько украинцев воспользовались». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Английский король завещал похоронить себя около третьей жены

Первый православный храм города разрушили казаки

Самое читаемое
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 23473
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 19884
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 19810
Как выглядела давняя Венеция - подборка фото
Как выглядела давняя Венеция - подборка фото
29
 Просмотров: 16355
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому 2 Просмотров: 15905
Общество
Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского
Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского Просмотров: 5050
Строительство Мемориала Героям Небесной сотни под угрозой - Игорь Пошивайло
Строительство Мемориала Героям Небесной сотни под угрозой - Игорь Пошивайло
6
 Просмотров: 162
"Там люди трусами торгуют" - куда может переехать Администрация президента
"Там люди трусами торгуют" - куда может переехать Администрация президента Просмотров: 1017
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 15588
США запланировали военную помощь Украине на $ 250 млн
США запланировали военную помощь Украине на $ 250 млн Просмотров: 918
Больше всего комментируют
28
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
26
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
23
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
7
Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"
Голосов: 39771
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua