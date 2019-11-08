Сколько стоит модный транспорт

Чаще всего в интернете среди транспортных средств искали мопеды. Их средняя цена - 17 200 грн.

Популярные скутеры и электросамокаты. Скутер входит в тройку самых дешевых средств передвижения. В среднем стоит 4600 грн. Дешевле всего можно приобрести в Харькове - 4400 грн, пишет olx.ua.

Автор: olx.ua За 3450 грн можно приобрести гироборд. Это самый дешевый вариант современного экологического транспорта.

Дороже всего стоит электромотоцикл - 38 000 грн. За электровелосипед в среднем надо отдать 19 000 грн.

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За 3450 грн можно приобрести гироборд. Это самый дешевый вариант современного экологического транспорта.

Есть возможность арендовать транспорт. Например, гироборд в аренду на сутки сдают за 300 грн. Скутеры - 250 грн, мотоциклы - 1450 грн.

В интернете больше всего покупок украинцы делают с понедельника по среду. На выходные приходится только 11% отправок товаров, заказанных онлайн.