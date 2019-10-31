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четверг, 31 октября 2019 21:10

Когда украинцы покупают в интернете больше всего товаров

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В интернете больше всего покупок украинцы делают с понедельника по среду. На выходные приходится только 11% отправок товаров, заказанных онлайн.

В среднем покупают на 1000 грн. Чаще всего онлайн выбирают электронику - 42%, или 460 тыс. отправок товаров. Вдвое реже - одежда и товары для красоты. Заказывают товары для детей, продукцию для сада и дома. Каждая десятая покупка - товары для хобби, отдыха и спорта, пишет olx.ua.

Автор: olx.ua
  Наибольший средний чек в категории "запчастей для транспорта" - 5700 грн.
Наибольший средний чек в категории "запчастей для транспорта" - 5700 грн.

Наибольший средний чек в категории "запчастей для транспорта" - 5700 грн. Электроники за раз в среднем покупают на 1500 грн, товары для хобби - 900 грн, для детей - 600 грн.

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Доставку товаров из интернета с самым длинным километражем за последний год заказывали из Ужгорода в Беловодска Луганской области. Техника для кухни и компьютеры проехали 1263 км.

Чаще всего банковскими карточками украинцы рассчитываются за продукты в супермаркетах. Также по безналу оплачивают походы в кафе и рестораны. Деньги с карточек тратят на путешествия, пополнение мобильного, спорт, медицинские услуги, такси, коммуналку и одежду.

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