За какие товары украинцы чаще всего рассчитываются карточкой

Чаще всего безналично украинцы оплачивают покупки в супермаркетах. Фото: pexels.com

Чаще всего банковскими карточками украинцы рассчитываются за продукты в супермаркетах. Также по безналу оплачивают походы в кафе и рестораны.

Деньги с карточек тратят на путешествия, пополнение мобильного, спорт, медицинские услуги, такси, коммуналку и одежду, сообщает один из соучредителей мобильного банка monobank Олег Гороховский в Telegram.

Чаще всего украинцы покупают товары в супермаркетах "АТБ", "Сильпо", "Фора", VARUS и "Ашан".

Рассчитываются по безналу в учреждениях McDonalds, "Пузата Хата", Aroma Kava, KFC.

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Оплачивают бензин картой на автозаправках OKKO, WOG, БРСМ, Socar и Shell.

Безналично за покупку бытовой техники рассчитываются в магазинах Rozetka, "Алло", Comfy, "Цитрус" и Eldorado.

За первое полугодие 2019 года украинцы на покупки в Интернете потратили 11,7 млрд. грн. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек - 866 грн. Чаще всего покупают в онлайне технику и электронику, одежду, обувь, косметику, парфюмерию, книги, подарки и товары для хобби.