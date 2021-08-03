Сколько стоит арендовать квартиру

Интерес арендаторов сместился в сторону квартир с современным ремонтом в стиле хай-тек, модерн, лофт. Фото: pexels.com

В июле 1-комнатную квартиру площадью 35 кв м на ул. Радужной в Днепровском районе арендовали за 6500 грн.

За аренду 1-комнатной квартиры площадью 43 кв м на ул. Васильковской в ​​Голосеевском районе заплатили 13 500 грн. За 13 770 грн. арендовали 2-комнатную квартиру площадью 64 кв м на ул. Семьи Кульженко в Святошинском районе, пишет АН "Благовіст".

За 19 500 грн. на ул. Большой Васильковской удалось арендовать 3-комнатную квартиру площадью 80 кв м. 27 000 грн. стоила аренда 2-комнатной квартиры 78 кв м на ул. Костельной в Шевченковском районе в историческом здании.

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На ул. Малоподвальной в Шевченковском районе арендовали 5-комнатную квартиру площадью 166 кв м за 51 300 грн. Аренда 3-комнатного жилья 94 кв м на ул. Владимирской стоила 67 500 грн.

"Рынок аренды активный, наблюдается коррекция арендных ставок - рост в пределах 5-10%. Интерес арендаторов сместился в сторону квартир с современным ремонтом в стиле хай-тек, модерн, лофт. Арендуют квартиры в новых домах с современным ремонтом", - отмечает Елена Биберова, директор агентства.

С начала года аренда квартир в Киеве подорожала на 10%. Внезапных скачков цен не было. Цены растут постепенно, рассказал Gazeta.ua эксперт рынка недвижимости Сергей Костецкий. "Стоимость жилья для аренды растет медленно и постепенно. По мере того, как уменьшается количество дешевых квартир на рынке. Тогда появляется больше предложений дорогого жилья. Его чаще начинают арендовать и автоматически цена аренды начинает расти ", - пояснил Костецкий.