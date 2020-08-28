Сколько стоит аренда комнат в Киеве

В Киеве комнату можно арендовать в среднем за 3-4,5 тыс. грн. Такое жилье популярно среди студентов и людей, приезжающих на работу в столицу. Самые низкие цены на него в Деснянском, Святошинском и Днепровском районах.

Двухуровневая квартира

Цена: 6500 грн, вместе с коммунальными

Инфраструктура: 5 супермаркетов, парк, 12 минут пешком до метро.

Автор: Юлия Карманская Диван и кресло здесь заменят на новые

"Комнату можете посмотреть, но в квартире живет 4 ребят. Вам будет комфортно?" - спрашивает Александр. Он арендует здесь жилье уже три года. Говорит, что за такие деньги мог бы снять однокомнатку, но в этой квартире ему очень нравится.

На первом этаже расположена комната, кухня и общее пространство для отдыха. Александр проводит на кухню. От общего пространства, где разместили стол и диван, ее отделяет барная стойка. Рядом - винтовая лестница на второй этаж. Там находятся три комнаты, которые сдают в аренду. На каждом этаже своя ванная с душевой кабиной, туалетом, стиральной машиной. Пол с подогревом, в каждой комнате кондиционер, а в одной - еще и камин.

"Когда-то хозяйка квартиры планировала здесь старость встретить с мужем, они для себя все делали. Но муж умер, дочь уехала. А у владелицы еще дом есть за городом. Она туда переехала жить", - рассказывает Александр.

Заходим в свободную комнату.

"Диван просто убит, кресло тоже. Это все вывезут и владелица купит новое. Перед заселением здесь все подготовит уборщица. Комната закрывается на ключ. С нами жила когда-то девушка. Постоянно волосы везде оставляла. В 7 утра уже что-то барабанит, готовит. Просили вести себя тише, она в ответ шла на конфликт. Я спрашивал у ребят не против ли они, чтобы снова девушка здесь жила. Не возражали", - говорит квартирант.

Комната с уголком для курения

Цена: 700 грн, вместе с коммунальными

Инфраструктура: рядом рынок, 3 супермаркета, остановка городского транспорта.

"А вы откуда, родители есть? Работаете или учитесь, какой у вас график работы? Возьмите с собой паспорт", - устраивает по телефону допрос хозяйка квартиры. Представляется Любой. Живет на Борщаговке, рассказывает как доехать. Сдает "уголок" в своей однокомнатной квартире. Из преимуществ - цена и то, что хозяйка лояльная к курильщикам.

Встречает соцработник, проводит к Любе. В коридоре к стене со старыми обоями прислонили грязный матрас для двуспальной кровати. Напротив - проход в комнату.

Хозяйка лежит на кровати. Над ее головой висит ручка, на которую можно опереться, чтобы встать. Говорит, что так живет 18 лет. Сначала у нее случился инсульт, потом упала и сломала шейку бедра.

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У кровати на табуретке стоят тарелки с едой. Напротив - небольшой телевизор, который перекрикивает радио. Балкон открыт. Там - инвалидное кресло, разный хлам. Между балконом и кроватью Люби поместился диван. Его и сдает в аренду владелица квартиры.

"В будни ко мне приходит социальный работник. А в субботу-воскресенье надо подогреть еду, воды принести, судно вынести. Это минут 30 займет. Я ем всего раз в день. Лежу 18 лет, надо худеть", - говорит женщина.

Объясняет, что с удобств есть шкаф, холодильник, горячая и холодная вода, интернет, стиральная машинка. Тараканов, клопов в квартире нет.

"Я курю. Соседи здесь нормальные. Вчера один заходил. У него у мамы инсульт, то я консультацию давала. Принес мне эклер. Он мне был виноват, я его с днем ​​рождения приветствовала", - добавляет хозяйка жилья. Достает зажигалку.

Расспрашивает, где живу, большую ли имею семью.

"Ты звони. Я буду на месте. Выбирай меня, со мной не соскучишься", - добавляет на прощание.

Комната возле кладбища

Цена: 3500 грн, вместе с коммунальными

Инфраструктура: рядом торгово-развлекательный центр, супермаркеты. До маршрутной остановки - 20 мин пешком.

Автор: Юлия Карманская От порога до кровати здесь можна сделать один шаг

"Вы чётко нас нашли! - говорит хозяйка дома. Нужный переулок скрывается между многочисленных СТО. Карты Google показывают, что у дома находится кладбище.

"На самом деле оно находится дальше от дома. Но местные ходят через него, потому что так ближе. Я когда шла впервые, то встретила деда с топором. Сразу вспомнила картинки из фильмов ужасов. Но днем ​​на кладбище вообще не страшно. Если не обращать внимания на памятники, то можно подумать, что это просто парк. Белочки бегают", - рассказывает она.

В доме сдают в аренду несколько комнат. При входе расположена кухня. Там - стиральная машина, плита, холодильник, чайник. Все выглядит не слишком опрятным. Душ и туалет в разных комнатах, есть бойлер. Стоимость интернета входит в стоимость аренды.

В самой комнате разместили кровать, шкаф, полку, которая служит столом. Фото в объявлении не соответствуют действительности, как и цена. На сайте указали на тысячу меньше. В доме, кроме квартирантов, живут родственники владелицы и домашние животные: собака, кот и черепахи.

Проходная комната для девушки

Цена: 3500 грн, вместе с коммунальными

Инфраструктура: рядом набережная и супермаркеты.

Автор: OLX В соседней комнате живет мужчина

В объявлении указано, что ищут только девушку. Нужно будет жить в проходной комнате.

"В одной комнате буду спать я. Но в следующем месяце не получится заселиться, потому что здесь будет ночевать владелица квартиры. Она живет за границей", - на телефонный звонок отвечает мужчина. Говорит с восточным акцентом.

По словам мужчины, в квартире кроме него никто не живет. Проходную комнату закрыть на ключ не получится. Из удобств в квартире - интернет, кофемашина, стиральная машина, электрочайник, холодильник, микроволновка, бойлер. В комнате, которую сдают, стоит диван, фортепиано и телевизор.

"Владельцы такой недвижимости зарабатывают на 15-20% больше"

Член Ассоциации специалистов по недвижимости Сергей Курганов рассказывает, что в этом году на комнаты сохранился спрос, потому что некоторые учебные заведения в Киева не открыли свои общежития.

В спальных районах столицы цены начинаются от 2,5 - 3 тыс. грн. Ближе к центру, метро или учебным заведениям стоимость аренды колеблется от 4,5 до 6 тыс. грн, в зависимости от района.

"Комнаты пользовались спросом у сезонных работников. То есть тех, кто приезжает ненадолго, работает вахтовым методом. На фоне того, что количество работников уменьшилось, а студентов увеличилось - на рынке сохранилась равновесие", - объясняет Курганов.

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По словам эксперта, хозяевам квартир выгоднее сдавать их покомнатно, чем полностью. Так они зарабатывают на 15-20% больше.

"Аренда 3-комнатной квартиры на Троещине, если ее сдать кому-то одному, не превышала бы 9000 гривен без коммунальных платежей. Если сдать покомнатно, получится 10500. Часто этим пользуются владельцы жилья, расположенного в не очень привлекательных районах. Там спрос на недвижимость низкий", - добавляет эксперт.

Особенность аренды комнат в том, что она обычно краткосрочная по сравнению с арендой квартир.

"Есть два вида комнат: с владельцами и с подселением. Первые пользуются меньшим спросом. Они на 20% дешевле. Если комната с подселением будет стоить 3000 гривен, то с владельцем - 2-2,5 тысячи", - объясняет риелтор.

Чаще всего арендаторы обращают внимание на наличие водонагревателей, счетчиков, чтобы меньше платить за коммунальные услуги. Важным является территориальное расположение комнаты, чтобы не тратить время и деньги на транспорт.

"Карантин сильно повлиял на владельцев жилой недвижимости. Мы сдавали квартиру трем ребятам, они работали бариста в кафе. Учреждения закрылись, ребята поехали домой. Квартира осталась пустой", - говорит Сергей Курганов.

Во время карантина хозяева и квартиранты вели переговоры по снижению цены за аренду. В среднем скидка составляла 20%.

"Сейчас стоимость аренды почти вернулась на докарантинний уровень. Но уже нет дикого ажиотажа, как обычно в конце августа - начале сентября. Поэтому тем, кто хочет арендовать комнату, есть из чего выбирать", - подытожил эксперт.

В Харькове и Львове снять комнату в среднем стоит 3 тыс. грн в месяц, в Одессе - 3,5 тыс. грн, в Днепре - 2 тыс. грн.