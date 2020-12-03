Сколько стоило правительству поддержать предпринимателей на время локдауна

 
Ексклюзивы
1/5
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
1 Просмотров: 846
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 189
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 477
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5067
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2061
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Фото
Все фото
8
10
4
9
9
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 477
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 270
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 468
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5067
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 декабря 2020
Просмотров: 153
Не оглядатися
Я ніколи не знав Марію Пилипенко з Мошурова поблизу Тального. А коли став редактором районної газети, Марію Титівну підвіз машиною її син. ...
четверг, 03 декабря 2020 20:23

Сколько стоило правительству поддержать предпринимателей на время локдауна

  Комментировать
Сколько стоило правительству поддержать предпринимателей на время локдауна

Каждая гривна инвестирована в строительство масштабных инфраструктурных объектов создает на 3,5 гривны добавленную стоимость в смежных отраслях, говорит экономист Михаил Кухар о том. Как украинское правительство спасало экономику во время кризиса. Не разделяет критики "Большого строительства".

"На сайте Международного валютного фонда данные о 192 странах. 25 из них получили помощь на стабилизацию экономики при ковид-кризисе. Фонд всем рекомендовал четыре основные меры по смягчению падения и фиксировал, как страны их воплощают. Это налоговые и кредитные каникулы , выплаты для тех, кто потерял работу, и стимулирования внутреннего спроса в экономике за счет государственных закупок или инвестиций в инфраструктуру. Наше правительство частично воплотило только последний пункт. Есть неизрасходованных 40 миллиардов с ковидного фонда. Великобритания предоставляет работодателям 75-80 процентов компенсации на зарплаты людям, которых они не увольняют. Остаются без прибыли в квартал, но никто не теряет работу. Подобная модель в США. У нас могли сделать кредитные каникулы. Это стоило бы 4,5 миллиарда гривен в месяц. Продержаться надо было три. Гораздо меньше бизнесов обанкротились бы. У малых предприятий уплата тела и процентов кредитов достигает четверти их расходов в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зарплата 170 долларов - рассказали, когда украинцы пережили кризис десятилетия

Приватбанк остановил только выплаты по процентам. Фонд госимущества не принимал арендной платы с предприятий. Многие частные владельцы недвижимости тоже уволили бизнес от арендной платы при локдауну. Но это все. Ни копирования удачного западного опыта, ни следования рекомендациям МВФ мы в этом году к сожалению не увидели".

В Раде планируют безотлагательно разработать законопроект, который должен урегулировать проблемный вопрос, связанный с физическими лицами-предпринимателями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько стоило правительству поддержать предпринимателей на время локдауна». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

День веб-дизайнера: как зарабатывать более 30 тыс. грн на рисунках

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 58764
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 17757
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
 Просмотров: 11952
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 9792
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 8541
Экономика
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема Просмотров: 1359
Стоимость красной икры стремительно растет: сколько сейчас стоит деликатес
Стоимость красной икры стремительно растет: сколько сейчас стоит деликатес Просмотров: 252
Через возобновления переговоров ОПЕК с Россией выросли цены на нефть
Через возобновления переговоров ОПЕК с Россией выросли цены на нефть 1 Просмотров: 99
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
 1 Просмотров: 846
Приватбанк пошел судом против скандального судьи Вовка
Приватбанк пошел судом против скандального судьи Вовка Просмотров: 198
Больше всего комментируют
17
Рейтинг доверия к Зеленскому снизился
7
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
5
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
Голосов: 25647
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть