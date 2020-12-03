Сколько стоило правительству поддержать предпринимателей на время локдауна

Каждая гривна инвестирована в строительство масштабных инфраструктурных объектов создает на 3,5 гривны добавленную стоимость в смежных отраслях, говорит экономист Михаил Кухар о том. Как украинское правительство спасало экономику во время кризиса. Не разделяет критики "Большого строительства".

"На сайте Международного валютного фонда данные о 192 странах. 25 из них получили помощь на стабилизацию экономики при ковид-кризисе. Фонд всем рекомендовал четыре основные меры по смягчению падения и фиксировал, как страны их воплощают. Это налоговые и кредитные каникулы , выплаты для тех, кто потерял работу, и стимулирования внутреннего спроса в экономике за счет государственных закупок или инвестиций в инфраструктуру. Наше правительство частично воплотило только последний пункт. Есть неизрасходованных 40 миллиардов с ковидного фонда. Великобритания предоставляет работодателям 75-80 процентов компенсации на зарплаты людям, которых они не увольняют. Остаются без прибыли в квартал, но никто не теряет работу. Подобная модель в США. У нас могли сделать кредитные каникулы. Это стоило бы 4,5 миллиарда гривен в месяц. Продержаться надо было три. Гораздо меньше бизнесов обанкротились бы. У малых предприятий уплата тела и процентов кредитов достигает четверти их расходов в месяц.

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Приватбанк остановил только выплаты по процентам. Фонд госимущества не принимал арендной платы с предприятий. Многие частные владельцы недвижимости тоже уволили бизнес от арендной платы при локдауну. Но это все. Ни копирования удачного западного опыта, ни следования рекомендациям МВФ мы в этом году к сожалению не увидели".

В Раде планируют безотлагательно разработать законопроект, который должен урегулировать проблемный вопрос, связанный с физическими лицами-предпринимателями.