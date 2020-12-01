В Раде объяснили, как решат проблемы ФЛП

Законопроект парламент хочет принять сегодня. Фото: unsplash

В Раде планируют безотлагательно разработать законопроект, который должен урегулировать проблемный вопрос, связанный с физическими лицами-предпринимателями.

Законопроект парламент хочет принять сегодня, пишет РБК-Украина.

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил во время пленарного заседания.

"Я даю поручение профильному комитету безотлагательно собраться и, исходя из зарегистрированных законопроектов, разработать дополнительный документ. Так называемый законопроект "д" для урегулирования кризиса, который мы с вами наблюдаем уже не первый день, и который связан с урегулированием вопроса ФЛП", - сказал Разумков.

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Отметим, сегодня в правительственном квартале в Киеве проходит марш ФЛП. Демонстранты шли маршем на Крещатик, сейчас проходит акция под стенами Офиса президента.

3 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал законопроект об отсрочке введения обязательного кассового аппарата для ФЛП. Документ не поддержали в 1-м чтении. Повторное голосование 17 ноября тоже провалили. 17 ноября в зданием Верховной Рады активисты вступили в схватку с полицией. Участники акции хотели, чтобы обязательное введение кассовых аппаратов для ФЛП перенесли.